Haberler

Araştırma: İklim Değişikliği Afrika'da 2050'ye Kadar 500.000'den Fazla Sıtma Kaynaklı Ölüme Yol Açabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya Çocuk Araştırma Enstitüsü'nün araştırmasına göre, iklim değişikliği 2050 yılına kadar Afrika'da 100 milyonun üzerinde ek sıtma vakası ve 500,000'den fazla ilave ölüme neden olabilir. Aşırı hava olayları, sağlık hizmetleri ve konutlar üzerinde zarar verici etkilere yol açacak.

SİDNEY, 29 Ocak (Xinhua) -- İklim değişikliği, 2050 yılına kadar Afrika genelinde 100 milyondan fazla ek sıtma vakasına ve 500.000'den fazla ilave ölüme neden olabilir.

Avustralya Çocuk Araştırma Enstitüsü perşembe günü yaptığı açıklamada modellemelerin 2050'ye kadar Afrika'da görülecek ek sıtma vakalarının yüzde 79'unun ve ölümlerin yüzde 93'ünün, sel ve kasırgalar başta olmak üzere aşırı hava olaylarının konutlara, cibinliklere ve sağlık hizmetlerine zarar vermesinden kaynaklanabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Enstitü ile Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından çarşamba günü Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Afrika genelinde iklim koşulları, sıtma yükü, kontrol müdahaleleri, sosyoekonomik göstergeler ve aşırı hava olaylarına ilişkin 25 yıllık veriler analiz edildi.

Çalışmanın başyazarı ve Sıtma Atlası Projesi üyesi Doç. Dr. Tasmin Symons, önceki araştırmaların çoğunun iklim değişikliğinin sivrisinekler ve parazitler üzerindeki doğrudan etkilerine odaklandığını belirtti.

Symons, araştırmanın aşırı hava olaylarının konutlara, sağlık hizmetlerine ve bulaşmayı önlemeye yönelik müdahalelere tekrar tekrar zarar vermesi nedeniyle en büyük tehdidi oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını