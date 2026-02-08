Haberler

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Halil Efe Yılmaz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın ikizi de yaralılar arasında yer alıyor.

İKİZLERİ KAZA AYIRDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu Halil Efe Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaralıların, otomobil sürücüsü Yıldıray Yılmaz (41), yanındaki Zeliha Yılmaz (60), Havva Yılmaz (48), hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz (3) ile diğer araç sürücüsü Emin Türkoğlu (73) ve eşi Fatma Türkoğlu (63) olduğu bildirildi.

Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek