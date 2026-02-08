Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Halil Efe Yılmaz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın ikizi de yaralılar arasında yer alıyor.
İKİZLERİ KAZA AYIRDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu Halil Efe Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaralıların, otomobil sürücüsü Yıldıray Yılmaz (41), yanındaki Zeliha Yılmaz (60), Havva Yılmaz (48), hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz (3) ile diğer araç sürücüsü Emin Türkoğlu (73) ve eşi Fatma Türkoğlu (63) olduğu bildirildi.
