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İkizcetepeler Barajı Su Seviyesi Yüzde 19,98'e Düşerek Tarihi Kalıntıları Ortaya Çıkardı

İkizcetepeler Barajı Su Seviyesi Yüzde 19,98'e Düşerek Tarihi Kalıntıları Ortaya Çıkardı
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Balıkesir'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi yüzde 19,98'e düşerken, taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ve 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu gün yüzüne çıktı.

BALIKESİR'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 19,98'e kadar düştü. Su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir- Balıkesir kara yolu ortaya çıktı.

Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) verilerine göre yüzde 19,98'e düştü. Barajdan Altıeylül ve Karesi ilçe merkezleri ile 17 kırsal mahalleye su sağlanıyor. Barajda yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunup, kente 200 gün yetecek kadar suyun kaldığı belirtildi.

Öte yandan su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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