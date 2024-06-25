İkinci Kobani Davası'nda Hüda Kaya tahliye edildi

(ANKARA) - İkinci Kobani Davası'nın ilk duruşmasında eski HDP milletvekili Hüda Kaya'nın tahliyesine karar verildi.

16 Mayıs'ta görülen Kobani Davası karar duruşmasından beş gün sonra eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Pero Dündar ve Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 21 Mayıs'ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. HDP'li eski vekiller hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi ile açılan davanın ilk duruşması bugün Sincan Cezaevi kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu eski milletvekili Hüda Kaya, Silivri Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan Kaya, "Yaşamın her alanındaki canlının kutsal olduğuna inandım. Adalet mülkün temeli değil de mülk adaletin temeli olunca, egemenlik halkın değil egemenlerin olunca, elbette sanık sandalyesinde olan bizler oluyoruz. 28 Şubat'da idamlarla yargılanırken de şeriatçı olmakla yargılandık. İktidarlar değişti, yargılama biçimi değişmedi. O zaman şeriatçı olarak yargılanıyorduk bugün ise terörist, bölücü olarak yargılanıyoruz" dedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı ve her ay imza verme şartı ile tahliyesine karar verdi.

İddianamede 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianame ile 6-8 Ekim olayları sırasında HDP MYK'sında olan vekillerden Hüda Kaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kaçak kararı nedeniyle "kaçma şüphesi" gerekçe gösterilerek 1 Kasım 2023'te tutuklandı. Yurt dışında bulunan Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtulan, Pero Dündar, Garo Paylan'ın ise ifadelerinin alınamadığı gerekçesiyle kaçak olduklarına karar verildi. Söz konusu isimler hakkında ise gizli tanık beyanları ve sosyal medya paylaşımları ile haberler delil olarak gösterilerek 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.