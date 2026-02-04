6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Malatya'da Ameliyat Sırasında Depreme Yakalanan Doktorlar Hastayı Bırakmadı

(ANKARA)- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılan bir hastaya müdahale sırasında ikinci depreme yakalanan İnönü Üniversitesi Hastanesi doktorları, hastayı bırakmadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Kenan Karadağ, 6 Şubat'taki ilk depremde binanın çökmesi sonucu yaklaşık 10 saat enkaz altında kaldı. Bacağı ampute edilerek kurtarılan Karadağ, İnönü Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede acil müdahale sırasında meydana gelen ikinci depremde, sedyenin şiddetli şekilde sallanmasına rağmen doktorlar hastayı bırakmadı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

İnönü Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Aslantürk, deprem anında sedyeden düşme riski bulunan hastayı tutarak koruduklarını belirterek, "O halde bırakmamız hastanın ölmesi demekti. Deprem sırasında hastayı bırakıp çıkmadık, onu tuttuk" dedi.

Aynı bölümden Doç. Dr. Emre Ergen de ikinci deprem sırasında büyük bir panik yaşandığını ifade ederek, "Hasta sedyede ciddi şekilde sallanıyordu, neredeyse düşecekti. Düşmemesi için üstüne kapandık" diye konuştu.

Yaklaşık 45 gün yoğun bakımda kalan Karadağ, yaşananları aylar sonra güvenlik kamerası görüntülerinden izlediğini kaydederek, doktorların müdahalesi sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da üniversite hastanelerinin afet koşullarında dahi hizmete ara vermediğini vurgulayarak, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Üniversitelerin ve üniversite hastanelerinin, afetin en ağır koşullarında dahi hizmete bir an bile ara vermediğini, bilimsel birikimlerini, sağlık kapasitelerini ve insan kaynağını toplumun yararına seferber ettiğini vurgulayan Özvar, yükseköğretim kurumlarının gerek depremzedeler için fiziki imkan oluşturulmasıyla gerekse akademisyeninden öğrencisine kadar her paydaşı ile gönüllü faaliyetler yürütmesiyle önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.