İmamoğlu açtıkça kapatılıyor! İki sosyal medya hesabına erişim engeli

İmamoğlu açtıkça kapatılıyor! İki sosyal medya hesabına erişim engeli
Ekrem İmamoğlu'nun asıl X hesabına getirilen erişim engelinin ardından paylaşımlarına devam ettiği Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının yanı sıra, Etkili Haber isimli sayfaya da erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, söz konusu hesaplardan dezenformasyon içeren bilgiler paylaşıldığı belirtildi.

  • Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli X hesaplarına 13 Kasım 2025 tarihinde erişim engeli getirildi.
  • Erişim engeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dezenformasyon içeren paylaşımlar nedeniyle başlattığı soruşturma sonucunda İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulandı.
  • Engelleme kararı, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi ve 5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi kapsamında alındı.

Ekrem İmamoğlu, asıl X hesabına 8 Mayıs'ta getirilen erişim engellinin ardından paylaşımlarına devam ettiği Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli hesabı da aynı kaderi yaşadı.

İMAMOĞLU'NUN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli sayfalara erişim engeli getirildiğini açıkladı. Başsavcılık, her iki hesaptan da dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığını belirtti.

BİR SAYFAYA DAHA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "X sosyal medya platformunda bulunan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CBAdayOfisi) rumuzlu hesap ve Etkili Haber (etkilihaber1) rumuzlu hesap üzerinden devamlılık halinde dezenformasyon içeren bilgiler yayıldığının tespit edilmesi üzerine 13.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu '217/A' maddesi uyarınca 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmış olup, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ilgili hesapların erişime engellenmesi talebinde bulunulmuştur

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin '13.11.2025 tarih 2025/11774 D.İş' nolu kararı ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin '13.11.2025 tarih 2025/11773 D.İş' nolu kararları doğrultusunda anılan hesapların 5651 Sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verilmiştir. Kararın icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmıştır."

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli :

İmamoğlu'na yapılan bunun gibi her engelleme, onun gücünü, ona verilen desteği arttırıyor. Bilmeden kendi ipini çekiyor Akp. Aynen devam!! Hahhahha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaytasaga:

insanlar sosyal kalp hesabında notunu alıyor günü gelince gereğini yapacak herkes.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Aynen susturun hırsızı…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
