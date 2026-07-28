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Şanlıurfa'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden husumetli olan Gören ve Keklikci aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA'da kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 655'inci Sokak'ta meydana geldi. Daha önce kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Gören ve Keklikci ailelerinin fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki gruptaki kişiler yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada Serdar G., Ayhan G. ve Hikmet K. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, silahlara da el konuldu.

Öte yandan, silahlı kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde tarafların birbirlerine silahlarla ateş açtığı ve vatandaşların ise panik içerisinde kaçıştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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