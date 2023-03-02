İki adet Antep fıstığı satın aldı, tartıdaki fiyatı görünce gözlerine inanamadı

Gittiği marketten kilosu 520 TL olan Antep fıstığından iki adet alan bir vatandaş, tartıdaki 3 lira 120 kuruşluk rakamı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemlerde gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar vatandaşları farklı alternatiflere yönlendirdi. Gittiği marketten Antep fıstığı almak isteyen bir vatandaşın çektiği video ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"NASIL OLUR BU?"

Bir markete girip satış elemanından 2 adet Antep fıstığı isteyen şahıs bir yandan da o anları telefonu ile kayda aldı. Personel, kilosu 520 TL olan 2 Antep fıstığını tartıya koyup, ödenecek ücretin 3 lira 120 kuruş olduğunu söyledi. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş ise "Nasıl ya? Nasıl olur? Ben yiyemem abi bu Antep fıstığını" dedi. Market görevlisi ise sadece "Piyasa bu ne yapalım?" demekle yetindi.

YANKI UYANDIRDI

Söz konusu video, çok kısa bir sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı duruma isyan ederek, fahiş fiyat artışlarına tepki gösterdi.

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