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IKBY Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

IKBY Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, 20 Ekim 2023'teki milletvekili seçimlerinin ardından yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk oturumunu düzenledi. Meclisteki görev dağılımı ve yeni başkanın seçilmesi süreci devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, 2 yıl gecikmeli gerçekleşen 20 Ekim'deki milletvekili seçimleri sonrası yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından ilk oturumunu düzenledi.

Görev süresi 2 Temmuz 2023'te sona eren Meclisin 6. döneminin ilk oturumu, en yaşlı milletvekili olan Yeni Nesil Hareketi'nden Muhammed Süleyman başkanlığında gerçekleştirildi.

100 sandalyeli meclisteki ilk oturuma katılan 97 milletvekili yemin ederek görevlerine başladı.

İlk oturuma Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun da aralarında bulunduğu 19 başkonsolos ve diplomat da katıldı.

Mecliste 3 sandalyesi bulunan Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) seçimlerde "hile yapıldığını" iddia ederek Mecliste yer almayacağını açıklamasına rağmen, Komel milletvekili Hero Attar meclisin ilk oturumuna katıldı. Komel ise parti kararına uymadığı gerekçesiyle Attar'ın ihraç edildiğini duyurdu.

Seçimlerde 1 sandalye kazanan ve hükümete girmeyeceklerini duyuran Goran (Değişim) Hareketi'nden Milletvekili Jwanro Muhammed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi partiler arasında görev dağılımı konusunda bir mücadele olduğunu belirterek, parti olarak muhalefette kalacaklarını söyledi.

Mecliste 4 sandalyesi bulunan Halwest (Duruş) Hareketi lideri Ali Hama Salih ise partisinin hükümete katılmayacağı ve muhalefette olacağını kaydetti.

Meclis başkanı, yardımcısı ve sekreterinin seçilmesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Meclis başkanlığının en az 51 milletvekilinin oyuyla seçilmesi öngörülüyor.

Meclis başkanlık yönetiminin seçilmesinin ardından 30 günlük süre içerisinde ise IKBY Başkanı'nın seçilmesi süreci başlıyor. Adaylık süreçlerinin tamamlanmasının ardından da Meclis salt çoğunlukla yeni başkanı seçiyor.

IKBY Başkanı seçilen kişinin ise en çok oyu alan birinci partinin başbakan adayını hükümeti 30 gün içerisinde kurmak üzere görevlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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