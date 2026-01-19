Haberler

Ikby İslami Birlik Partisi'nden Ak Parti'ye Ziyaret

Güncelleme:
IKBY İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahaadin ve heyeti, AK Parti Dış İlişkiler Bakanı Zafer Sırakaya ile bir araya gelerek Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

(ANKARA) - IKBY İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahaadin ve heyeti, Ak Parti'yi ziyaret etti.

Ak Parti Dış İlişkiler Bakanı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahaadin ve heyetiyle bir araya geldik. Türkiye ile Irak'ı birbirine bağlayan ortak tarihimiz, kardeşlik bağlarımız ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı olarak bölgemizde barış, istikrar ve güvenliğin kalıcı hale gelmesi için yapıcı diyaloğu sürdürmeye dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
