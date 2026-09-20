IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani Terörsüz Türkiye sürecini destekledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirterek, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Süleymaniye'deki Türkiye Vize Merkezi'nin açılışına katılan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Talabani, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Süleymaniye'nin yeniden inşası ve imarında önemli bir rolü olduğunu dile getiren Talabani, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Süleymaniye'deki projelerde çalışanların Türkiye'den geldiğine işaret ederek, "Bazı engeller vardı fakat artık onlar da kalktı. Türkiye'den daha fazla yatırım ve işbirliği bekliyoruz." dedi.

Talabani, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Türkiye'deki barış sürecini tam anlamıyla destekliyoruz. Hangi konuda ihtiyaç olursa destek vermeye hazır olduğumuzu açıkladık. Bu, çok önemli bir süreçtir ve hepimiz sabırlı olmalıyız. Çünkü bu tarihi bir süreçtir ve herkes için altın fırsatlar sunmaktadır. Barış daima egemen olmalıdır." görüşlerini paylaştı.

IKBY'de yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Talabani, şunları kaydetti:

"Hükümetin kurulması süreci durmadı ve devam ediyor. Irak'ın güçlü olması Irak Kürdistan Bölgesi'nin zayıf olması anlamına gelmiyor. Çünkü biz de Irak'ın bir parçasıyız ve Irak'ı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Erbil ile Bağdat arasında tüm konularda müzakereler devam ediyor. Biz iyimseriz."

Kaynak: AA