İİT, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki durumla ilgili konferansa ev sahipliği yapma girişiminden memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha adına yapılan yazılı açıklamada, başta güney meselesi olmak üzere ulusal sorunların ancak diyalog, karşılıklı anlayış ve uzlaşı yoluyla; tarihsel ve toplumsal boyutları gözetilerek çözülebileceğini, bunun da ülkeyi daha fazla parçalanma, acı ve bölünmeden koruyacağı anlatıldı.

Suudi Arabistan'ın, Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, konferansın, kapsamlı ve sorumlu bir diyalog çerçevesinde güney meselesine adil çözümler ele almayı amaçladığı belirtildi.

Bu ev sahipliğinin Suudi Arabistan'ın insanları bir araya getirme, şiddeti reddetme ve barışın sesini yükseltme konusundaki bilge ve öngörülü politikasını somutlaştırdığı vurgulanan açıklamada, Yemen'de kalıcı barış ve istenen istikrara ulaşmanın tek yolunun dürüst ve kapsayıcı diyalog olduğu kaydedildi.

Yemen'in birliği, güvenliği ve istikrarının tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için temel bir dayanak olduğu aktarılan açıklamada, Yemen'in meşru yönetimine verdiği destek ve diyalog süreçlerine ev sahipliği yapmadaki rolü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın çabaları takdir edildi.