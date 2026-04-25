Haberler

İİT, KİK, Suudi Arabistan ve Katar, Kuveyt'e yönelik İHA saldırısını şiddetle kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suudi Arabistan ve Katar, Kuveyt'in kuzey kara sınırındaki bazı noktaları hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısını sert ifadelerle kınadı.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'tan gelen patlayıcı yüklü iki İHA ile gerçekleştirilen saldırının Kuveyt'in egemenliği ve güvenliğinin ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının güçlü şekilde kınandığı vurgulanarak, İİT'nin Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri desteklediği ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de Kuveyt'teki sınır noktalarını hedef alan saldırıları sert ifadelerle kınadı.

Budeyvi tarafından yapılan açıklamada, Irak'tan gönderilen İHA'lar ile Kuveyt'teki bazı sınır noktalarının hedef alınmasının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür saldırıların iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ihlali olduğu vurgulandı.

KİK'in Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik aldığı tüm önlemlere destek verildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kuveyt'in kuzeyindeki iki sınır noktasının Irak'tan gelen İHA'larla hedef alınmasının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesinin ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden girişimlerin kesin olarak reddedildiği vurgulanan açıklamada, Irak hükümetinin bu tür tehditlerle sorumluluk içinde mücadele etmesinin önemine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan'ın Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı tüm önlemlere destek verildiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Irak'tan geldiği belirtilen İHA'larla gerçekleştirilen saldırının Kuveyt'in egemenliğinin açık ihlali olduğu ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, Irak'ın bu tür saldırıların tekrarını önlemek için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Katar'ın Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Kuveyt'in ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumaya yönelik aldığı tüm önlemlere destek verildiği kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki iki sınır karakolunun saldırıya uğradığını belirtmişti.

Sözcü Atvan, saldırının Irak'tan gönderilen, fiber optik kabloyla yönlendirilen patlayıcı yüklü iki İHA ile gerçekleştirildiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu hasar meydana geldiğini aktaran Atvan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

