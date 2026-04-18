İİT Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khokher, ADF'yi değerlendirdi Açıklaması

ZEYNEP KATRE ORAN - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Aftab Ahmad Khokher, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "Diplomasi, tamamen diyalog ve iletişimle ilgili. Türkiye, ADF platformu aracılığıyla yalnızca İslam ülkeleri için değil, tüm kıtalardan katılımın sağlandığı mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi.

İİT Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Khokher, ADF 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Khokher, Türkiye'nin yalnızca İslam dünyasında değil, küresel düzeyde de yapıcı ve olumlu liderlik rolü üstlendiğini söyledi.

ADF'nin farklı paydaşları bir araya getiren güvenilir bir platform olduğunu belirten Khokher, dünya liderleri, politika yapıcıları, uzmanlar ve medya temsilcilerinin burada bir araya gelerek diyalog kurma imkanı bulduğunu aktardı.

İİT'nin bilim ve teknoloji alanında çalışmaları sürdürdüğünü bildiren Khokher, Türkiye'nin bu alanda öncü ülkelerden olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlık, eğitim ve su yönetimi gibi alanlarda da İİT'ye destek verdiğini ifade eden Khokher, özellikle burs programlarıyla üye ülkelerden öğrencilere imkan sağlandığını kaydetti.

Khokher, İstanbul'da düzenlenecek Su Forumu ve Türkiye'nin iklim değişikliği kapsamında ev sahipliği yapacağı uluslararası toplantılara işaret ederek, Türkiye'nin aktif ve yapıcı roller üstlendiğini vurguladı.

ADF, fikir alışverişi imkanı sunuyor

Bu yıl ADF'nin temasının "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek" olduğunu hatırlatan Khokher, küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde artan belirsizlikler karşısında bu temanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Khokher, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında, Türkiye'nin dış politika ile bölgesel ve küresel rolüne ilişkin net bir vizyon ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin yalnızca kendisi için değil, bölge ülkeleri için de yol haritası sunduğunu dile getirdi.

ADF'nin farklı paydaşları bir araya getiren eşsiz bir platform olduğunu aktaran Khokher, forumun katılımcılara fikir alışverişi yapma ve birbirinden öğrenme imkanı sunduğunu kaydetti.

Khokher, Türkiye'nin bu platformdaki liderlik rolünü sürdürmesinin önemine işaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Yapay zekaya yaklaşım

İİT'nin yapay zekaya ilişkin vizyon belgesi hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Khokher, "İİT, üye ülkeler için yapay zeka vizyon belgesi hazırlıyor. Taslak kısa süre içinde görüş ve değerlendirmeleri için üye ülkelerle paylaşılacak. Gelecekte yapılacak bir toplantıda da resmen kabul edilecek." diye konuştu.

İİT üyesi birçok ülkenin yapay zeka alanında geri kaldığını ifade eden Khokher, daha önce kalkınma ve dijitalleşme alanlarında yaşanan farkların şimdi bu alanda ortaya çıktığını anlattı.

Khokher, hedeflerinin üye ülkeleri belirli seviyeye getirerek politika yapıcıların yapay zekayı anlayabilmesini ve etkin şekilde uygulayabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın uygun düzenlemelerle olumlu şekilde kullanılabileceğine işaret eden Khokher, özellikle gençlerin bu teknolojinin olumsuz etkilerinden korunması gerektiğini söyledi.

Uluslararası işbirlikleri

Khokher, İİT üyesi ülkelerin bilim ve teknoloji alanında desteklenmesi amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İslam Kalkınma Bankası ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknolojik İşbirliği Komitesi (COMSTECH) ile işbirliği yürütüldüğünü, ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Çin gibi aktörlerle de ortak çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bilim ve teknolojide ilerleme için insan kaynağının geliştirilmesinin öncelikli olduğunu vurgulayan Khokher, araştırma geliştirme faaliyetlerinin artırılması, eğitim ve burs programlarının yaygınlaştırılması ile kamu özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.