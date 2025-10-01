II. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da Başlıyor

"II. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali", 16-19 Ekim tarihlerinde başkentlileri dünya ve Türk sinemasından derin düşünceye sevk eden filmlerle buluşturacak.

SineFilozofi Dergisi ile Sinema ve Felsefe Derneğinin organize ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen festival, bu yıl "oyun felsefesi, ironi ve mizah" temasıyla Ankara Kült Kavaklıdere'de düzenlenecek.

Film gösterimlerinin ücretsiz olduğu festivalin uluslararası seçkisinde, Fransa'dan Cedric Kahn'ın "Making of", Kazakistan'dan Adilkhan Yerzhanov'un "Sarı Kedi (Yellow Cat)", İsveç'ten Ruben Östlund'un "Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness)" ve Rusya'dan Karen Shakhnazarov'un "Sıfır Kenti (Zero Town)" filmleri gösterilecek.

Türk sinemasından özel seçki

Festivalde, Türk sinemasından önemli yapıtlar da yeniden izleyiciyle buluşacak.

Aralık 2024'te vefat eden usta yönetmen Şerif Gören anısına "Abuk Subuk Bir Film"in yanı sıra Yavuz Turgul'un unutulmaz filmi "Gölge Oyunu", Reha Erdem'in tuhaf ve çekici yapıtı "Korkuyorum Anne" ve Tolga Karaçelik'in uluslararası prömiyerini Tribeca Film Festivali'nde yaptığı "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" filmi festival programında yer alacak.

Filmlere dair felsefi tartışmalar

Festivalde, film gösterimlerinin ardından sinema yazarları, akademisyenler ve sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek paneller ve söyleşiler, izleyicilere filmleri farklı bakış açılarıyla tartışma fırsatı sunacak.

Ayrıca, Ahmet Boyacıoğlu'nun "film yapma", Yağmur Kartal Karakuş'un "stop-motion animasyon" üzerine düzenleyeceği atölyeler festivalde özel deneyimler yaşatacak.

"Türkiye'de eşi olmayan bir festival deneyimi sunacağız"

SineFilozofi Dergisi Sahibi ve Yayıncısı, Sinema ve Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Öztürk, ilki geçen yıl İstanbul Akbank Sanat'ta gerçekleştirilen festivali, bu yıl da Ankara'ya taşıdıklarını söyledi.

İlk festivalin ilgi gördüğünü belirten Öztürk, felsefi filmler festivali yapma fikrinin 10 yıldır yayımlanan SineFilozofi Dergisi ve 8 yıldır düzenlenen uluslararası sempozyumların birikimiyle ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından akademisyenler, öğrenciler, sinema profesyonelleri ve sanatseverleri buluşturacaklarını aktaran Öztürk, festivalin ayrıca Ankara Rus Evi ve Institut Français işbirliğiyle kültürlerarası diyalog ortamı oluşturacağını kaydetti.

Öztürk, "Ücretsiz film gösterimleri, entelektüel paneller, yaratıcı atölyeler ve güçlü tematik programıyla Türkiye'de eşi olmayan bir festival deneyimi sunacağız. 4 gün boyunca Ankara'nın kültür hayatına renk katmaya hazırlanıyoruz ve tüm sinemaseverleri festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.