- İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası

MALATYA - Malatya'da bir kasabın başlatmış olduğu 'Askıda Et' kampanyasına vatandaşlardan büyük destek gelirken, kampanyanın Ramazan ayı sonunda da sürdürülmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt ilçesinde kasaplık yapan Ramazan Koç, ihtiyaç sahibi ailelere et ulaştırmak için 'askıda et' kampanyası başlattı. Vatandaşlar tarafında da büyük destek bulan kampanyanın Ramazan ayı sonunda da sürdürülmesi planlanıyor. Kampanya dair açıklamalarda bulunan kasap Koç," Biz sahada olduğumuz için biliyoruz. Eskiden 10-15 TL'lik kıyma alan vatandaşlarımız vardı. Onlar artık gelmiyor. Etin kilosu bugün 125 TL Malatya gibi bir yerde 125 TL çok büyük bir rakam. Bizde onlar gelmiyor utanıyor gelemiyor diye bizde onun için dedik ki onlar gelmiyorsa askıda et yapalım biz gidelim onlara. Evlerine gidelim çünkü biliyoruz kimin ihtiyacı var. Kampanyanın iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. Hayırsever vatandaşların et alırken bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için askıda bırakarak kampanyaya destek olduğunu kaydeden müşterilerden Doktor Ubeyt Akçin ise "Malatyalıların hayırda yarışacaklarına ve diğer kasap arkadaşlara da çok güzel örnek olacağını bir nebze olsun vatandaşlarda bir merhamet duygusu bir birliktelik yardımlaşma duygusunu oluşturacağını düşünerekten askıda et projesini başlatmış olduk" ifadelerini kullandı. Kampanyaya talebin yoğunda değinen Akçin, " İnsanlar çok düşük miktarda kıyma alır duruma geldi. Biz birer kilo aldığımız zaman 900 gr evimize götürsek 100 gr askıya bırakırız. Ondan bir insan daha faydalanmış olur. Bu tamamen bir insanlık projesidir. Şuana kadar baya bir talep oldu. İnsanlar geliyorlar merhametin yüksek olduğu toplumumuzda bu tür projelere öncülük etmek bizler için mutluluk kaynağı. İhtiyaç sahipleri hiç sıkılmadan utanmadan gelip alabilirler. Bu zor günleri de lafla değil de birbirimize destek olarak yardımlaşarak geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kampanyanın güzel bir fikir olduğun ve desteklerini belirten müşteriler ise artan fiyatlardan dolayı evine et götüremeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kampanyanın güzel bir fikir olduğunu ifade ettiler.