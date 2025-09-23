İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Antalya'da, Türkiye Yardım Gönüllüleri Platformuna bağışlanan kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz teslim edildi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden, iş insanları tarafından platformlarına yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle "Bir Dokunuş Bin Umut" projesi kapsamında kırtasiye malzemeleri hibe edildiğini söyledi.

Malzemeleri ihtiyaç sahibi 480 öğrenciye teslim ettiklerini belirten Elden, "Antalya'mızın vicdan ve merhamet sahibi çok değerli iş insanları çocuklarımıza karşı sessiz kalmadılar. Rabbim hepsinden razı olsun. Teslim ettiğimizde çocukların gülüşleri bizi de mutlu etti. Bir kez daha iyilik, samimiyet kazandı." dedi.

Elden, proje kapsamında Hatay'daki 300 depremzede çocuğa ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapacaklarını ifade ederek, destek beklediklerini kaydetti.