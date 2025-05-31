İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Bayramlık Kıyafet Dikildi

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekstil model makineci kursunda ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlık kıyafet dikildi.

Kurs kapsamında, 1-13 yaş arası çocuklara bayram hediyesi olarak hazırlanan 50 parça giysi, Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilerek çocuklara dağıtımı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Merve Sevim Şimşek tarafından yapılan etkinliğin, her yıl geleneksel olarak sürdürülmesi hedefleniyor.