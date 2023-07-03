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İhsaniye'nin Kıyır köyünde şenlik düzenlendi

İhsaniye'nin Kıyır köyünde şenlik düzenlendi

Güncel Haberler

Kıyır Köyü'ndeki yayladaki şenlikte, güreş ve sportif etkinlikler yapıldı. Şenliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Bolvadin'de trafik denetimi yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük tatil süresince bölgede yaptığı denetimlerde 512 araç ile 2 bin 821 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde ekipler durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara su ve meyve suyu başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunarak bayramlaştı.

İhsaniye'nin Kıyır köyünde şenlik düzenlendi.

Kıyır Köyü'ndeki yayladaki şenlikte, güreş ve sportif etkinlikler yapıldı.

Şenliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Bolvadin'de trafik denetimi

Bolvadin'de Kurban Bayramı tatili süresince trafik denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük tatil süresince bölgede yaptığı denetimlerde 512 araç ile 2 bin 821 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde ekipler durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara su ve meyve suyu başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunarak bayramlaştı.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Milletvekili Karahisar AK Parti İhsaniye Güncel Haberler

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