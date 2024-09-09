İHH ve BM'den Afrin'e Nakdi ve Ayni Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin, Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Suriye'nin Afrin ilçesindeki Racu bölgesinde yaşayan bin 150 aileye, 9 ay boyunca toplamda 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Bunun yanında 3 bin 450 adet de gıda kolisi dağıtılan projeden 5 bin 510 kişi doğrudan istifade etmiş oldu.

Gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda çalışma yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğu ofis ve lojistik merkezleriyle savaş mağduru sivillere destek oluyor. Suriye içerisinde Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile birçok proje yürüten İHH, bu faaliyetlerine gıda güvenliği ve geçim kaynakları alanında bir yenisini daha eklediğini açıkladığı yardım rakamlarıyla duyurdu.

5 KEZ NAKDİ, 3 KEZ AYNİ YARDIM DAĞITIMI

İHH ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) iş birliğiyle yürüttüğü 'Kuzeybatı Suriye'de En Hassas Durumdaki İnsanlara Nakit ve Ayni Gıda Desteği Sağlanması' adlı proje kapsamında binlerce kişiye yardım ulaştırıldı. 1 Aralık 2023 tarihinde başlayan proje, 31 Ağustos tarihine kadar 9 ay boyunca kesintisiz olarak sürdürüldü. Proje kapsamında 5 kez nakdi, 3 kez ise ayni yardım dağıtımı yapıldı.

Proje süresince, Afrin ilçesi kırsalındaki Racu bölgesinde bulunan dört köy ve on bir farklı kampta yaşayan bin 150 aileye toplam 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldı. Nakdi yardım kapsamında, her aileye 325 dolar destek verildi.

Ayni yardım kapsamında ise her ay bin 150 adet olmak üzere 3 ay boyunca toplam 3 bin 450 adet gıda kolisi dağıtıldı. Dağıtılan gıda kolilerinin içeriğinde; 15 kilogram un, 5 kilogram pirinç, 5 kilogram makarna, 5 kilogram bulgur, 6 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram mercimek, 6 kilogram nohut, 1 kilogram tuz, 5 kilogram şeker ve 5 litre sıvıyağ yer aldı. Engelli ve yaşlı bireylerin bulunduğu 227 aileye de pazara ulaşım konusunda ek destek sağlandı. Projeden böylece bin 150 ailedeki 5 bin 510 kişi doğrudan istifade etti.