İHH, Suriye'nin Haseke ilinde 1000 aileye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, acil müdahale kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 1000 aileye yardım sağladı.

Haseke'nin güneybatısındaki Abdülaziz Dağı bölgesinde, mağdur ailelere destek olmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla insani yardım ulaştırıldı.

İhh Suriye Medya Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde etkili olan aşırı yağışların bazı bölgelerde ciddi hasara yol açtığını belirtti.

Alaca, "Ekiplerimiz bölgede yetkililerle birlikte hasar tespit çalışmaları yaptı. Ardından bölgeye bir tır dolusu gıda yardımı ulaştırdık." dedi.

Alaca, dağıtımların bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ve yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan onaylı mekanizmalarla gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bölgeye ulaşan ilk insani yardım kuruluşu İHH oldu"

Bölgenin muhtarı Ali Muhammed ise yolların halen kapalı olduğunu ve bölgenin bugüne kadar yeterli hizmet alamadığını dile getirdi.

Muhammed, "Bu bölge bugüne kadar hizmet alamadı ve bize hiçbir kurum ulaşmadı. İHH, Abdülaziz Dağı bölgesine ulaşan ilk insani yardım kuruluşu oldu." dedi.

Bölge halkının özgürleşmeden önce de ağır insani koşullar altında yaşadığını vurgulayan Muhammed, "Hiçbir imkan yok. Eğitim, sağlık, su bile yok. Genel olarak acı su sıkıntısı çekiyoruz." diye konuştu.

Muhammed insani yardım kuruluşlarına su arıtma cihazları için destek talebinde bulunduklarını söyledi.

Sağlık hizmetlerine erişimde de ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren Muhammed, "Bölgede biri hastalandığında tedavi için yaklaşık 200–300 kilometre yol kat ederek Rakka veya Deyrizor'a gitmek zorunda kalıyor. Bu yol bizim için oldukça zor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, bölge halkının geçim kaynaklarına ilişkin ise "Genel olarak burada çok sınırlı imkanlarla yaşıyoruz. Büyük ölçüde kuru tarıma bağımlıyız. Yağmur sezonu geldiğinde durum biraz düzeliyor, ancak onun dışında zorluk çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgenin özgürleşmesinden bu yana geçen süreçte de sorunların devam ettiğini belirten Muhammed, yetkili kurumlardan bölgeye insani açıdan daha fazla ilgi göstermelerini beklediklerini söyledi.

Muhammed, "Bölge halkı uzun yıllar zor koşullarda yaşadı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından geleceğe dair umutlarımız sürüyor." dedi.

"Sesimizi duyun, durumumuz anlatılamayacak kadar zor"

Bölgede yaşayan Merva Cesim de yetkililere seslenerek, yaşam koşullarının son derece ağır olduğunu ve geçim imkanlarının neredeyse kalmadığını söyledi.

Cesim, "Sesimizi duyun. Çünkü durumumuz anlatılamayacak kadar zor. Yaşam ve maddi koşullarımız çok kötü, şu an geçimimizi sağlayacak hiçbir imkanımız kalmadı." dedi.

Bölgede temel hizmetlerin yetersiz olduğunu ifade eden Cesim, "Fırın yok, doktor yok. Bir çocuk hastalandığında onu Rakka'ya götürmek zorunda kalıyoruz ve bu çok uzun bir mesafe. Bu durum bizim için büyük bir sıkıntı oluşturuyor." diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan Cesim, yolların açılmasını talep ederek özellikle Tel Tamer ve Haseke'ye ulaşımı sağlayan yolların kapalı olmasının bölge halkını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaz aylarında şartların daha da ağırlaşmasından endişe ettiklerini söyleyen Cesim, "Mevcut durumun böyle devam etmesini istemiyoruz. Bize cevap verilmesini ve durumumuza dikkat edilmesini bekliyoruz." dedi.

Cebel Abdülaziz bölgesinde yaşayanların kendilerini ihmal edilmiş hissettiklerini dile getiren Cesim, yetkililerden özellikle Tel Tamer yolunun açılması ve bölgeye yönelik hizmetlerin artırılması için adım atılmasını talep etti.

"Türkiye devletine yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz"

Bölgede yaşayan Aliye el-Ali ise Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Cebel Abdülaziz'in zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Ali, "Türkiye devletine, afetten etkilenen Cebel Abdülaziz bölgesine yardım göndermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgede hiçbir şey yok." dedi.

Ali, bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkati çekerek, çocuklar için okul, içme suyu ve elektrik talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.