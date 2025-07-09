İHH, Suriye'deki Orman Yangınlarına Destek Verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Lazkiye kentinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Afet Yönetimi departmanına bağlı ekipler, Türkmen Dağı (Bayırbucak) bölgesinde başlayan, şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı.

Suriye Afet ve Acil Durum Bakanlığının itfaiye ekibi ve personel sevk ettiği bölgedeki yangına, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan gelen helikopterler de havadan müdahale etti.

İHH ekipleri de yangının 3. gününden itibaren vardiya sistemine geçti.

Ekipler, yangınının kısmen kontrol altına alınması ve Türkiye'den desteğe giden hava araçlarının hummalı çalışmaları dolayısıyla Suriye'den Türkiye'ye geçti.

Olası bir destek talebine karşı 15 gönüllü göreve hazır şekilde burada bekliyor.