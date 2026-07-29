Haberler

İHH, Lübnan'da yardım çalışmalarına devam ediyor

İHH, Lübnan'da yardım çalışmalarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in artan saldırıları sebebiyle tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da yerinden edilen siviller için yardım seferberliğini sürdürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ), İsrail'in artan saldırıları sebebiyle tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da yerinden edilen siviller için yardım seferberliğini sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, saldırılar sebebiyle iç göçe zorlanan ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta büyük zorluk yaşayan siviller için harekete geçen İhh, gıda kumanyaları, hijyen paketleri, acil yardım malzemeleri, battaniye ve kıyafetten oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Ortadoğu Biriminden Muhammed Altıntaş, İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Lübnan halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" kampanya kapsamında 2026 yılında toplam 80 konteynerlik insani yardımı bölgeye ulaştırdıklarını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor