İHH, Lübnan'da yardım çalışmalarına devam ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ), İsrail'in artan saldırıları sebebiyle tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da yerinden edilen siviller için yardım seferberliğini sürdürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, saldırılar sebebiyle iç göçe zorlanan ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta büyük zorluk yaşayan siviller için harekete geçen İhh, gıda kumanyaları, hijyen paketleri, acil yardım malzemeleri, battaniye ve kıyafetten oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Ortadoğu Biriminden Muhammed Altıntaş, İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Lübnan halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" kampanya kapsamında 2026 yılında toplam 80 konteynerlik insani yardımı bölgeye ulaştırdıklarını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA