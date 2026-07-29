İHH, Lübnan’da yardım çalışmalarına devam ediyor

İSRAİL'İN artan saldırıları sebebiyle Lübnan'da yerinden edilen siviller için yardım seferberliği sürüyor. ' Lübnan Acil Yardım Bekliyor' kampanyası kapsamında çalışmalarına devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 yılı içerisinde ülkeye 80 konteynerlik insani yardım ulaştırdığını bildirdi.

Saldırılar sebebiyle iç göçe zorlanan ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk yaşayan siviller için harekete geçen İHH'nın; gıda kumanyaları, hijyen paketleri, acil yardım malzemeleri, battaniye ve kıyafetten oluşan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttığı kaydedildi.

1,2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

İHH'dan yapılan açıklamaya göre Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleşen saldırılarında bugüne kadar 4 bin 330'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 12 bini aşkın sivil ise yaralandı. İsrail'in tahliye uyarıları ve bombardımanları sonucu ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Yaklaşık 100 bin kişinin geçici barınma merkezlerine ve okullara sığındığı, yüz binlerce ailenin ise farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İHH Ortadoğu Biriminden Muhammed Altıntaş, sürece ilişkin yaptığı şu ifadeleri kullandı:

"İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Lübnan halkının yanında olmaya devam ediyoruz. 'Lübnan Acil Yardım Bekliyor' kampanyamız kapsamında 2026 yılında toplamda 80 konteynerlik insani yardımı bölgeye ulaştırdık ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı