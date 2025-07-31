İHH Kütahya Derneği, Afrika'da 4 Yeni Su Kuyusu Açtı

İHH Kütahya Derneği, Afrika'da 4 Yeni Su Kuyusu Açtı
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Mustafa Yenipazar, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği olarak Gine, Kenya ve Nijerya'da 4 yeni su kuyusu açtıklarını duyurdu. Bu yatırımlarla birlikte açılan su kuyusu sayısı 137'ye ulaştı. Dernek, Afrika ve Asya dahil birçok bölgede su sıkıntısını gidermeyi sürdürüyor.

İhh Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dernek olarak Gine, Kenya ve Nijerya'da 4 adet su kuyusu daha açtırdıklarını söyledi.

Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 137'ye ulaştığını anlattı.

İhh olarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın hastalıklar giderek artıyor. İHH bu sorunun önüne geçebilmek için bugüne kadar 44 ülkede, 14 bin 448 su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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