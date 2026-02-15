İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kollarından bağışçılara ziyaret

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları üyeleri, derneklerine yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarını ve bağışçılarını ziyaret etti.

Derneğin kadın kolları başkanı Hülya Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, bağışçılara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, "iyilikte yarışmaya devam" sloganıyla yürüttükleri faaliyetler hakkında sosyal sorumluluk, yardım ve farkındalık çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Kılıç, bağışçılara teşekkür ederek, belge takdim etti.

Kılıç, sivil toplum kuruluşları ve bağışçılarla yürüttükleri yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.