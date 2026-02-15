Haberler

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kollarından bağışçılara ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları, yardımda bulunan sivil toplum kuruluşları ve bağışçıları ziyaret ederek onlara teşekkür etti ve yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi.

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları üyeleri, derneklerine yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarını ve bağışçılarını ziyaret etti.

Derneğin kadın kolları başkanı Hülya Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, bağışçılara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, "iyilikte yarışmaya devam" sloganıyla yürüttükleri faaliyetler hakkında sosyal sorumluluk, yardım ve farkındalık çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Kılıç, bağışçılara teşekkür ederek, belge takdim etti.

Kılıç, sivil toplum kuruluşları ve bağışçılarla yürüttükleri yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı