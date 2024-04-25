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İHH İsrail'in saldırılarına karşı oturma eylemine devam ediyor

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi ikinci gününde devam ediyor. Aktivistler, pankartlar taşıyarak farkındalık çalışması yapıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi ikinci gününde devam ediyor.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, "Katil İsrail işbirlikçi ABD", "Susma haykır", "Dünyada yaklaşık 7 milyon Filistinli yaşıyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Gazze'deki ablukaya hayır" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Aktivistlerin bazıları, Gazze'deki saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuk ve kadınları gösteren fotoğraflarla meydanda dolaşarak farkındalık çalışması yaptı.

Yabancı turistlerin sorularını da yanıtlayan aktivistler, Gazze'de yaşanan katliamı anlattı.

Eylemcilere bazı yerli ve yabancı turistler zaman zaman alkışlarla destek oldu.

Oturma eylemi her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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