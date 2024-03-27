Üye Girişi
Haberler

İHH İnsani Yardım Derneği, Dünya Yetimler Günü için iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar yemeğine; Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Müftü Recep Işıldar, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve yetim çocuk aileleri katıldı.

Düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Şahin, "Hiç mahzun olmayın, devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz. Bizler buradaki kardeşlerimizi elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Allah kimseyi yetim bırakmasın. İnsan bazen annesinden bazen de babasından yetim kalır. Bana göre en büyük yetimlik insanın devletinin olmayışıdır. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Ömrümüz ve imkanımız yettikçe sizlere destek olacağız." dedi.

Türkiye'de hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Kaymakam Ünal ise "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle çocuklarımıza için bir nebze olsun farklı bir atmosfer oluşturabiliyorsak bunun memnuniyeti bizlere yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimse yalnız ve kimsesiz değildir. Bizler devletimizin tüm imkanlarını kullanarak her zaman evlatlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaneli Bilecik Dünya İHH İnsan Hakları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli? Muhammet Özdemir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Maden Belediye Başkan adayı Muhammet Özdemir kaç yaşında, nereli? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesinde ne oldu? Mustafa Yıldırım kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Kovancılar Belediye Başkan adayı Mustafa Yıldırım kaç yaşında, nereli? DEM Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Malazgirt adayı Ahmet Kenan Türker kimdir? DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir? DEM Parti Kilis Hasköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Hasköy adayı Rehber Karakaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title