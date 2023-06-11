İHH gönüllüleri Düzce'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerince, Düzce'de düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Kültür Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan binada gerçekleştirilen tatbikata, 44 arama kurtarma gönüllüsü katıldı. Üç günlük eğitimin ardından yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerince, Düzce'de düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kültür Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan binada gerçekleştirilen tatbikata, 44 arama kurtarma gönüllüsü katıldı.

Üç günlük eğitimin ardından yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Enkazdan gelen sese göre çalışmalarına yön veren ekipler, betonu kırıp kısa sürede yaralı depremzedeye ulaştı. Daha sonra sedyeye alınan depremzede, sağlık ekibine teslim edildi.

İhh Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu ve İHH Afet Akademisi Eğitmeni Ahmet Aydan Bekar, eğitimlerin başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, gönüllülerin artık arama kurtarma faaliyetlerine katılabileceğini söyledi.