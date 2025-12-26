Haberler

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, kış aylarında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak için kampanya düzenledi. Dernek temsilcisi Tuncay Sesli, yardımların artması gerektiğini vurguladı.

İhh Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından hayırseverlerin katkılarıyla Gazze'de sıcak yemek dağıtıldı.

İhh Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, AA muhabirine, üç aylara girilen bu zamanlarda yardımların daha fazla artması gerektiğini belirtti.

Kış aylarıyla birlikte Gazzelilerin sıcak yemeğe erişme imkanlarının daha da zorlaştığını ifade eden Sesli, "Bir tabak sıcak yemeğe muhtaç bırakılan kardeşlerimiz için seferber olmalıyız. Gazze'deki kardeşlerimiz bir tabak hatta bir kaşık yemeğe bile ulaşamaz duruma getirildi. Hayırsever milletimizle Gazzeli kardeşlerimiz arasında İHH köprü olmaya devam ediyor. Türkiye'den uzatılan yardım eli Gazzeli kardeşlerimize çok daha fazla güç ve kuvvet veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar

Yılbaşı öncesi sınır şehrimize akın var! Mekanları kapattılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi