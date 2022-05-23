İHH'den Suriye'deki 1600 aileye hijyen malzemesi yardımı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHH'den Suriye'deki 1600 aileye hijyen malzemesi yardımı yapıldı

AA - Ecevit Cemiloğlu - Güncel
 - Güncelleme:
İHH'den Suriye'deki 1600 aileye hijyen malzemesi yardımı yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda yaşayan 1600 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda yaşayan 1600 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Babul Hava Ofis Sorumlusu Yusuf Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, kamplardaki koşulların insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu kapsamda 1600 aileye hijyen malzemesi yardımı yaptıklarını aktaran Tunç, "Hijyen paketlerinin içerisinde bir ailenin ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm ürünler yer alıyor. Bu paketleri kamplarda kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren ailelere dağıttık." ifadelerini kullandı.

Tunç, hijyen paketlerinin içerisinde çamaşır suyu, el-banyo sabunu, el dezenfektanı, ıslak mendil ve çamaşır deterjanı gibi malzemelerin bulunduğunu kaydetti.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Güncel

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title