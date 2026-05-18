İHH'dan İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısına Tepki

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in uluslararası sulardaki Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Fatih'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısına, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Küresel Sumud Filosu yetkilileri ve aktivistler katıldı.

Toplantıda konuşan Yıldırım, 20'den fazla kez Akdeniz'e açıldıklarını, araba konvoylarını ve yürüyüşleri defaatle yaptıklarını belirterek, her seferinde Filistin'in yalnız olmadığını, Gazze'deki ablukanın sonuçlarının çok ağır olduğunu dünyaya göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, "Zannediyorum çok da yol alındı. Şu anda sadece denizde değiliz. Libya'da kara konvoyumuz var. Orada arabalarımız hareket halinde ve İsrail'in bazı çetelere para vererek, kara konvoyuna saldırtma girişiminden haberdar olduk. Buradan herkese, bütün dünyaya sesleniyorum. Çeteleri harekete geçiriyorlar. Kara konvoyunda vatandaşı olan bütün ülkeler, sorumluluk sahibisiniz. Sizler de bu çeteciliğe karşı çıkın. Biraz güç gösterin." diye konuştu.

Libya yönetimine de çağrıda bulunan Yıldırım, konvoydaki kişilerin güvenliğinden yetkililerin sorumlu olduğunu, bu kişilere zarar gelmesi durumunda sorumluluğun ilgili makamlarda olacağını ifade etti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda daha önce günlük 600 tırın girişine yönelik anlaşmalar yapıldığını belirten Yıldırım, İsrail'in bu süreci engellediğini kaydetti.

Yıldırım, İsrail'in saldırılarını "terör eylemleri" olarak nitelendirerek, Mısır'a da insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in çocukları, kadınları, masum insanları öldürdüğünü anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu gemilere izin verin. Eğer bu gemilere, araba konvoylarına izin vermezseniz yeni gemiler geliyor. Siz zannediyorsunuz ki bu gemileri burada durdurduk mu enerji tükenecek, yeniden harekete geçilmeyecek. Bir kez daha görüldü ki bu gemiler 300'e çıksa hiç durduramayacaksınız. Önümüzdeki günlerde bu gemiler tekrar gelecek, belki 300 gelecek, belki daha fazla gelecek. Araba konvoylarını şimdi tekrar organize ediyoruz. Önümüzdeki günlerde araba konvoyları da olacak. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Dünyada belki de 1 milyon insanla yürüyüş yapılacak. Bu gemilere müdahale olmaması lazım. Gazze ablukasının kalkması lazım. Aksi takdirde yeni araba konvoyları, yeni gemiler ve 1 milyonluk yürüyüşler organize edilecek. İsrail verdiği sözü tutmalı, ablukayı kaldırmalı ve içeriye giren yardımlara izin vermeli."

"Gazze'de çocukların temel gıda ihtiyaçlarının engellenmemesi gerekiyor"

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Kabaktepe de uluslararası sularda insani yardım amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Gazze'ye yönelik insani yardımların engellenmesine tepki gösterdi.

Kabaktepe, Küresel Sumud'un dünyanın vicdanı olduğunu belirterek, oluşumu desteklemeye ve bir parçası olmaya devam edeceklerini söyledi.

Destek veren ülkelere teşekkür eden Kabaktepe, bir gün Sumud'un rüzgarının İsrail'i aşacağına inandıklarını ifade etti.

Kabaktepe, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "İsrail kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek ve tarihin tozlu raflarına kaldırılacaklar." ifadesini kullandı.

İnsani yardım faaliyetlerine yönelik engellemelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Çocukların mamalarına engel olmayın." dedi.

"Gazze'de yaşayan siviller uzun süredir temel ihtiyaçlara erişemiyor"

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Al-Nuri ise 20'den fazla ülkenin yer aldığı bir koalisyonun parçası olduklarını belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun tüm adımlarının yakından takip edildiğini söyledi.

Nuri, Gazze'de yaşayan sivillerin uzun süredir temel ihtiyaçlara erişemediğini ifade ederek, uluslararası kamuoyunun bölgede yaşanan insani krize tanıklık ettiğini dile getirdi.

Uluslararası aktörlerin ateşkesten söz ettiğini belirten Nuri, Gazze'de bulunan ailesinden aldığı bilgiler doğrultusunda bölgede fiilen ateşkesin olmadığını kaydetti.

Nuri, sözde ateşkes sürecinin başladığı tarihten bu yana binden fazla kişinin öldüğünü ya da yaralandığını dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun hükümetlerin yapamadığını gerçekleştirmek amacıyla yola çıktığını ifade eden Nuri, 52 gemi ve yaklaşık 400 katılımcıyla hareket ettiklerini, gemilerin önemli bir bölümüne el konulduğunu söyledi.

Nuri, Libya sınırından hareket eden 250'den fazla aktivistin bulunduğunu kaydederek, bazı yayın kuruluşlarının bu kişileri "terörist" olarak nitelendirdiğini, ancak yardım malzemeleri taşıyan sivillerin bu şekilde tanımlanamayacağını ifade etti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Amerikalı üyesi, emekli albay ve eski diplomat Ann Wright de İsrail'in deniz ablukasını kırma girişimlerinin yaklaşık 18 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Sürecin 2008 yılında başladığını kaydeden Wright, girişimlerin daha sonra Mavi Marmara baskını süreciyle devam ettiğini söyledi.

Basın toplantısında katılımcılar, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması çağrısında bulundu.