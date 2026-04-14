Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, Mısır'ın Kahire şehrinde Gazzeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinde bulundu. Gönüllüler, nakit, tıbbi cihaz ve ilaç desteği sağladı.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan Gazzeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetinde bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, bölgede ihtiyaç sahipleri ve yetimlerle bir araya gelen gönüllülerce nakit ve tıbbı cihaz desteği, ilaç temini gibi yardımlarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, insani yardım faaliyetlerini yerinde değerlendirilerek yapılan ziyaretin izzetli direnişin, sabrın ve imanın en canlı örneği olduğu, bölgedeki yardım çalışmalarının artırılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ziyaret bize bir kez daha göstermiştir ki asıl güç teknoloji, silah ve imkan değil, Allah'a olan teslimiyet ve sarsılmaz bir imandır. Gazzeli kardeşlerimizin bu izzetli duruşu, tüm dünyaya bir çağrıdır. Unutmamaya, yeniden hatırlamaya ve birlik olmaya çağrıdır. Türkiye olarak, milletimizle birlikte mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edeceğiz çünkü izzet birliktedir, şeref imandadır ve zafer sabredenlerindir."

SAÜ'de afet sonrası eğitim projesi başlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) koordinatörlüğünde yürütülen afet sonrası eğitimi programı "REACT Academy Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğince desteklenen projenin açılış toplantısının 6 ülkeden bir araya gelen akademisyenlerin katılımıyla SAÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Erasmus+ Teacher Academies programı kapsamında desteklenen ve 36 ay sürecek olan programla afet ve kriz anlarında eğitimin kesintisiz şekilde sürmesi için öğretmen ve öğrencilerin hazırlanmasının amaçlandığı anlatıldı.

Açıklamada, program kapsamında üretilecek bilgi birikiminin projeyle sınırlı kalmaması için açık erişim, dijital görünürlük ve sürdürülebilir yaygınlaştırmaya önem verileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
500

Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
'Dönemin valisi Gülistan'ın ailesini yakın markaja almış' iddiası

Dönemin valisi Gülistan'ın ailesini yakın markaja almış
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Kimse görmüyor sandı ama tepesindeki kamera kayıttaydı

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet