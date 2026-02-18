İHH Bursa Şubesi'nden "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" yardım organizasyonu gerçekleştirdi

İhh İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

İhh Bursa Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ve mazlumlara Bursa'dan kucak açtıklarını belirtti.

Ayrıca Kaptan, "Ramazan ayının manevi atmosferi doğrultusunda paylaşmayı ve kardeşliği tüm Bursalı hayırseverlerle karşılıyoruz ve tüm Bursalı hayırseverleri bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Bursalı hayırseverlerin destekleriyle, 2 TIR ihtiyaç sahibi bölgelerden temin edilerek ve 8 tır Bursa'dan yüklenerek toplamda 10 tır insani yardım malzemesi hazırlandı.

Gıda, hijyen, giyim ve temel yaşam malzemelerinden oluşan yardımlar, acil ihtiyaç sahibi olarak belirlenen bölgelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Hazırlanan insani yardım konvoyu, yaşanan insani krizler nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Sudan, Gazze ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor.