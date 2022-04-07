İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı - Haberler

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İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde 320 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

AYDIN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde 320 aileye ramazan kumanyası dağıttı.

İhh Genel Sekreteri Durmuş Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek halkının ramazan sevincini paylaştıklarını belirterek Türkiye dahil olmak üzere dünyanın 57 ülkesinde, "ramazanı yaşat" sloganıyla kumanya, iftar, fitre, zekat ve bayramlıkların dağıtıldığını ifade etti.

Aydın, Bosna Hersek'in Zavidovici, Zepce, Maglaj, Doboj, Tuzla ve Srebrenitsa şehirlerinde toplam 320 aileye ramazan kumanyası dağıtıldığını aktardı.

Açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının, Balkanlar'da Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan (Presova ve Sancak bölgelerinde), Romanya, Macaristan ve Polonya'da yetimlere, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara ve savaş gazilerine yönelik toplamda 3 bin 300 gıda paketi ve 1000 kişilik iftarlık dağıtılacağı kaydedildi.

İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

İHH, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Durmuş Aydın, Türkiye, Aydın, İHH, Güncel, Haberler

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