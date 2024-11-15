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İHH Arama Kurtarma Köpeği Bozo, Sınavda Birinci Oldu

İHH Arama Kurtarma Köpeği Bozo, Sınavda Birinci Oldu
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İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, AFAD tarafından düzenlenen "2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı"nda birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Ankara'da 122 köpekli arama timinin katılımıyla düzenlenen "2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı"nda birinci oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen sınav, eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik şeklinde iki başlık altında düzenlendi.

İki gün süren sınavda arama kurtarma köpekleri ve eğitmenleri, gündüz ve gece olmak üzere çeşitli parkurlarda testlere tabi tutuldu. Gruplar halinde sınava alınan köpekler, senaryo gereği enkazda buldukları canlı sayısına göre puanlandırıldı. Yapılan sınavda, İHH arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, sınava katılan 122 ekip arasından birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, arama kurtarma köpeklerinin arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılar sağladığını belirterek "Arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi ve olası ihtiyaç durumlarına hazırlıklı olmaları için gerekli eğitimleri almaları önem taşıyor. AFAD tarafından düzenlenen bu sınavlarda birinci olmamız bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İki aşamalı sınavı geçen arama kurtarma köpeklerine sertifika verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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