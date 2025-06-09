İğneada: Trakya'nın Doğal ve Tarihi Cenneti

"Trakya'nın saklı cenneti" olarak anılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi, tarihi, doğal güzellikleri, denizi ve gastronomisiyle Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

İstanbul'a yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada, kaliteli deniz suyu, mavi bayraklı plajıyla yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 19 kilometrelik kesintisiz sahiliyle ziyaretçilerini cezbeden İğneada, barındırdığı doğal, tarihi güzellikleri ve gastronomisiyle ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları da ziyaretçilere ayrı doğa harikası sunuyor. İçinde barındırdığı göller, endemik bitki çeşitleri ve yaban hayatıyla burası görülmeye değer.

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Demirköy ilçesindeki dökümhanesi, Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa da kentte gezilebilecek yerler arasında bulunuyor.

Deniz ürünleri, coğrafi işaretli kıvırcık kuzusu ile meşe balı ve üzümden yapılan hardaliyesi, meşe balı, peyniri, manda yoğurdu gibi ürünleriyle de gastronomi anlamında güzelliğine değer katıyor.

"Longoz ormanlarını keşfetmek, buraya gelmek için en büyük etken"

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, AA muhabirine, İğneada'nın denizi, kumu, su kalitesi, ormanı, tarihi ve gastronomisiyle görülmeye değer ender yerlerden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kuzeybatısında şirin bir sahil beldesi olduklarını ifade eden Erdem, 2 bin 800 nüfusa sahip beldenin yaz tatilinde günlük ortalama 30 ile 40 binlere çıktığını vurguladı.

Beldenin sanayi tesislerine uzak olması dolayısıyla deniz suyu kalitesinin yüksek olduğunu anlatan Erdem, "Sahip olduğumuz mavi bayraklı plajımız var. Sahilimizin uzunluğu yaklaşık 19 kilometre, kesintisiz bir sahilimiz var. Bu da Türkiye'nin ikinci en uzun sahili." dedi.

Mavi bayraklı plajların turizm açısından önemine işaret eden Erdem, bu sayının artması için çalıştıklarını belirtti.

Erdem, Kırklareli'nin tek mavi bayraklı plajının beldede olduğunu aktardı.

Dünya üzerindeki sayılı longoz ormanlarına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Erdem, "Bünyesinde barındırmış olduğu doğal güzelliklerin en başında herkesin bildiği üzere longoz ormanları. Dünya üzerinde sayılı birkaç longoz ormanı var. Türkiye'de dört longoz ormanından birisi İğneada'da. İçerisinde bulundurmuş olduğu bitki ve hayvan çeşitliliğiyle gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde birçok misafirimiz beldemize longoz ormanlarını görmek için geliyor." ifadelerini kullandı.

İğneada'nın masmavi denizi ve yemyeşil ormanlarıyla ön plana çıktığını anlatan Erdem, bu güzellikleri görmek için yerli ve yabancı turistleri beldeye davet etti.