İğneada açıklarında mayını fark eden balıkçı: Çok korktuk

DEMİRKÖY, KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında balıkçıların fark ettiği mayın, Sualtı Savunma Timleri (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi. Mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "8 mil ileride ağlarımızı attık, güneş de bize doğru vuruyordu. Mayını fark ettik, son anda 200 metre ile yanından geçtik ve sahil güvenliğe haber verdik. Çok korktuk, hemen takımı çekip tekneyi limana çıkardık" dedi.

İğneada beldesinde sabah saatlerinde ava çıkan balıkçılar, İğneada Feneri'nin 8 mil açığında bir mayın fark etti. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile SAS timleri sevk edildi. Timler, mayını etkisiz hale getirdi.

Balıkçı Çağdaş Demirli de sabah saatlerinde balığa çıktıklarını ve 8 mil açıkta bulunduklarını ifade ederek, "Ağı daha yeni atmıştık, daha hiç çalışamadan baktık, hemen 200 metre sağımızda mayın var. Hemen gerekli yerlerle irtibatta bulunduk. Sonra zaten hemen olaya el atıldı. Olan bize oldu. Mazot harcadık ama balık yok. Buranın insanının geçim kaynağı bu, denizde daha 1 ay süre var. Daha birçok mayın olduğunu düşünüyoruz, nasıl toplanır bilmiyoruz" diye konuştu.