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Iğdırlı gurbetçi, konvoya bisikletiyle katılan emekliye bisiklet hediye etti

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Iğdırlı gurbetçi, konvoya bisikletiyle katılan emekliye bisiklet hediye etti
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Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için düzenlenen 103 araçlık konvoya bisikletiyle katılan emekli Urfullah Çiftçi (68), sanal medyada ilgi gördü. Iğdırlı gurbetçi İmdat Şakruca, Çiftçi'ye bisiklet hediye etti.

IĞDIR'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 103 araçlık konvoya bisikletiyle katılan emekli Urfullah Çiftçi (68), sanal medyada ilgi gördü. Iğdırlı gurbetçi İmdat Şakruca, Çiftçi'ye bisiklet hediye etti.

Bir kamu kurumundan emekli olan Urfullah Çiftçi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, 103. Yılda 103 Araçla Cumhuriyet Konvoyu'na bisikletiyle katıldı. Onlarca aracın arasında elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce yol kateden Çiftçi, azmi ve heyecanıyla büyük sempati topladı. Çiftçi'nin konvoydaki görüntüleri, sanal medyada da çok ilgi gördü. Cumhuriyet konvoyuna otomobili olmadığı için bisikletiyle katıldığını anlatan Urfullah Çiftçi, "Arabam olmadığı için ben de bisikletimle katıldım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

ÇİFTÇİ CUMHURİYET RESEPSİYONUNDA

Görüntüleri izleyen Iğdırlı gurbetçi İmdat Şakruca, Çiftçi'ye bisiklet hediye etti. Urfullah Çiftçi, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın davetiyle Cumhuriyet resepsiyonuna da katıldı. Çiftçi ve eşini alkışlar arasında kürsüye davet eden Vali Taşolar, çok duygulandıklarını söyledi. Konuşmasında Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün selamını ileten Taşolar, "Milletvekilimiz, Urfullah amcaya selamımı iletmemi istedi. Ayrıca işsiz olan küçük oğlunu da işe alacağını söyledi" dedi.

Vali Taşolar, Urfullah Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye ederek, konvoya katılımı için de teşekkür etti. Vali'nin teslim ettiği bayrağı öperek alan Çiftçi, herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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