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Iğdır ve Kars'ta fırtına ve sağanak hasar verdi

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Iğdır ve Kars'ta fırtına ve sağanak hasara neden oldu.

Iğdır ve Kars'ta fırtına ve sağanak hasara neden oldu.

Iğdır'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı çatı ve camlar zarar görürken, şiddetli yağış meyve bahçelerinde de hasara yol açtı. Ekipler, hasar tespit, enkaz kaldırma ve elektrik arızalarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars-Ardahan

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen suyla birlikte taşınan taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapattı ve bir vatandaşın çayırlık alanında hasara yol açtı.

Ardahan'da ise sağanak bazı yollarda su birikintilerine neden oldu.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer
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