Haberler

Iğdır Valisi Taşolar, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi

Iğdır Valisi Taşolar, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi. Vali Taşolar, sınır kapısının karşılıklı geçişe açılması için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Türkiye- Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı inceledi.

Vali Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan ve ilgililerin katılımıyla sınır hattını gezdi.

Yakın zamanda karşılıklı geçişe açılması için çalışma yürütülen sınır kapısını gezen Taşolar, yapılan binaların faaliyet alanlarını değerlendirdi.

Karşılıklı çalışmaların sürdüğü sınır kapılarının yakında geçişe açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?