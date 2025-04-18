Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Açıldı
Iğdır Üniversitesi'nde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Törende Rektör, Vali Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü gibi önemli isimler yer aldı. Hastanenin ilk muayenesini İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı oldu.
Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.
Üniversitenin Bülent Yurtseven yerleşkesinde yapımı tamamlanan hastane, Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ve ilgililerin katılımıyla hizmete sunuldu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar hastaneyi gezerek birimleri ve cihazları inceledi.
Hastanede ilk hasta ise İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı oldu. Doktorlar, Bağcı'nın muayenesini yaptı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel