Iğdır Temiz Doğa Platformu kentin kirli havasına dikkati çekti

Iğdır Temiz Doğa Platformu, kentte son yıllarda ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliğine dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Kentteki bir toplantı salonunda platform adına açıklama yapan basın sözcüsü Serdar Gündoğdu, platformun farklı meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyledi.

Platformun temel amacının son 10 yılda beklenmedik şekilde artış gösteren hava kirliliğine dikkati çekmek ve toplumda "temiz çevre" bilincini yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Hava kirliliği insan kaynaklı. Doğa intikamcıdır ve kendisine yapılan kötülüğü katlayarak geri verir, bugün bunu yaşıyoruz. Eğer gerekli tedbirler alınmaz ve bu sorun görmezden gelinirse, yarın alınacak önlemlerin maliyeti çok daha ağır olacaktır. Hatta geç kalmışlık, çaresizliğe dönüşebilir."

"Temiz çevre herkesin ortak sorumluluğu"

Konuyla ilgili topluma önemli görevler düştüğünü anlatan Gündoğdu, "Toprağın, suyun ve çevrenin temizliğine yönelik hassasiyetin eğitim yoluyla kazandırılması gerekiyor. Bu eğitimler haftalık, aylık ve yıllık çaba gerektirir. Acil eylem planları kapsamında uygulamaya geçilmesini bekliyoruz ve bu sürecin parçası olmaya hazırız." diye konuştu.

Düzenli olarak alınan hava kalitesi verilerinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Veriler, Iğdır'daki hava kirliliğinin devlet düzeyinde acil ve özel bir duyarlılık gerektirdiğini gösteriyor. Normal değerlerin çok üzerinde seyreden kirlilik, Iğdır'ı Türkiye ve Avrupa'da en üst seviyelere taşıdı. Özellikle PM 2.5 değerlerinin normalin 70 katına kadar çıktığı tespit edildi. Temiz çevre herkesin ortak sorumluluğu. Sigara izmaritini yere atmayan bireyden, atıkları evinde ayrıştıran kadınlara, parkları temiz tutan gençlerden, konuyu gündemde tutan basına, aydınlardan siyasetçilere kadar hepimize görev düşüyor. Yaşanabilir bir Iğdır ancak ortak bir bilinç ve eylemle mümkün."