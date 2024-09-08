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Iğdır'daki Tuz Dağı, Kitap ve Kültür Festivaline Ev Sahipliği Yapacak

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Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki 'Tuz Dağı', yerin 80 metre altında düzenlenecek kitap, kültür ve çocuk festivaline ev sahipliği yapacak. Tuzluca ilçesindeki 'Tuz Dağı'nda yüzlerce yıldır yapılan tuz madeni çıkarma işlemleri sonucu oluşan mağaralar, Doğu Anadolu'nun dikkati çeken turizm mekanları arasında yer alıyor. Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığı, 11-15 Eylül tarihlerinde bu bölgede, 'Tuzluca Fest' adı altında etkinlik düzenleyecek. Festivale bazı yazarlar ile kum sanatçısı Tarkan Köylü katılacak. Etkinlikte, yerin 80 metre altında kurulan stantlarda kitap tanıtımları da yapılacak. Beş gün sürecek festivalde çocuk karnavalı ve çocuk tiyatrosu etkinlikleri de yer alacak.

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki "Tuz Dağı", yerin 80 metre altında düzenlenecek kitap, kültür ve çocuk festivaline ev sahipliği yapacak.

Tuzluca ilçesindeki "Tuz Dağı"nda yüzlerce yıldır yapılan tuz madeni çıkarma işlemleri sonucu oluşan çok sayıdaki mağaralar, Doğu Anadolu'nun dikkati çeken turizm mekanları arasında yer alıyor.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığı, 11-15 Eylül tarihlerinde bu bölgede, "Tuzluca Fest" adı altında etkinlik düzenleyecek.

Festivale bazı yazarlar ile kum sanatçısı Tarkan Köylü katılacak.

Etkinlikte, yerin 80 metre altında kurulan stantlarda kitap tanıtımları da yapılacak.

Beş gün sürecek festivalde çocuk karnavalı ve çocuk tiyatrosu etkinlikleri de yer alacak.

Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, AA muhabirine, ilçede daha önce gerçekleşmemiş bir etkinliğe "imza atacaklarını" söyledi.

Mağaraların farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Yılmaz, "Tuz Mağaramızın içerisinde Türkiye'de bir ilk olacak şekilde kitap, kültür ve çocuk festivali gerçekleştireceğiz. Festivalle birlikte 50'ye yakın yayınevi, kitap stantlarımız, çocuk karnavalları, çocuk tiyatroları ve yavrularımız için tüm etkinlikleri planladık." dedi.

Bazı yazarları da festivale davet ettiklerini anlatan Yılmaz, "Festivalde temel amacımız mağaranın içinde bulunan kaya tuzlarının insan sağlığına verdiği yararı anlatabilmek, kitapların da insanlara verdiği o manevi yararla birleştirerek çok güzel bir ortam yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi bir katılımın olacağını düşünüyoruz"

Programın Iğdır Valiliği himayesinde yürütüldüğünün altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe bekliyoruz. İlk kez gerçekleşeceği için ve bu ünlü yazarlarımızla çok ciddi bir katılımın olacağını düşünüyoruz. Tuz Mağaralarımızın tanıtımına da çok ciddi katkısı olacak. Bu insanlarla birlikte vatandaşlarımızın katılımı demek Tuz Mağaralarına gelen insanların sayısının artması demek. İnsanların artmasıyla birlikte bu mağaraların önemini de arttırmış olacağız. Etkinliği gelenekselleştirmeyi ve her sene üstüne katmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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