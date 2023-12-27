Iğdır Üniversitesi Öğrencileri Aşık Veysel'i Anma Etkinliği Düzenledi

Iğdır'da üniversite öğrencileri, Aşık Veysel'i vefatının 50. yılında "Aşık Veysel Biyografik Türkülü Tiyatro Oyunu" etkinliğiyle andı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Aşık Veysel'in eşsiz sanatının ve mirasının yaşatılması amacıyla 2023 yılı "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine Iğdır Kültür Merkezi'nde bir program gerçekleştirildi.

Program öncesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler anılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri, "2023 Aşık Veysel Yılı" etkinlikleri kapsamında "Aşık Veysel Biyografik Türkülü Tiyatro Oyunu"nu sergiledi.

Oyunu sahneye uyarlayan ve yöneten Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yiğit Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in hayatına dokunmak ve onun derin sanatını izleyicilere hissettirmek amacında olduklarını söyledi.

Aşık Veysel'in dokunaklı hikayelerinin ele alındığı oyunda, Aşık Veysel'i üniversite öğrencisi Vahit Buzkan canlandırdı.