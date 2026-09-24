Iğdır'da Türkiye-Nahçıvan sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Iğdır'da Türkiye-Nahçıvan sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valiliği'nde, Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.
Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.
Iğdır Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı.
Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.
Kaynak: AA