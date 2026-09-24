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Iğdır'da Türkiye-Nahçıvan sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

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Iğdır Valiliği'nde, Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Iğdır'da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Iğdır Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı.

Toplantıda, ortak sınırlardaki güvenlik konuları ile bu bölgelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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