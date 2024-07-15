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Iğdır Belediyesi İşçileri, 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

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Iğdır Belediyesi'nden bir gecede çıkartılan ve oturma eylemi yapan 204 işçi, 15 Temmuz şehitlerini anmak için saygı duruşunda bulundu. Eylem çadırında yapılan açıklamada, darbe ve darbe girişimlerine karşı olduklarını belirten işçiler, şehitlerin isimlerini okudu. İşçiler, oturma eylemlerine devam etti.

IĞDIR Belediyesi'nden bir gecede SMS ile çıkartılan ve 8 gündür oturma eylemi yapan 204 işçi, 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. Eylem çadırı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan işçiler, başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerin isimlerini okudu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. Belediye binası önüne kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazileri unutmadı.

'HUKUK DEVLETİNİN YANINDAYIZ'

Eylem çadırında kısa bir açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, "Dün olduğu gibi bugün de her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısında; laik, demokratik cumhuriyetin ve sosyal hukuk devletinin yanındayız. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz'un 8'inci yılında tüm darbe ve darbe girişimlerini şiddetle lanetliyoruz" dedi.

TEK TEK İSİMLERİ OKUNDU

Bozan, daha sonra işçileri şehit ve gaziler anısına saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan işçiler, İstiklal Marşı'nı okudu. Eylem çadırındaki işçiler, tören sonunda darbe girişiminde şehit olanların isimlerini tek tek okudu. 253 şehidin ismi okunurken çadırda bulunan işçiler hep birlikte "Burada" diye seslendi. İşçiler, daha sonra oturma eylemlerine devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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