Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır'da PM10 değeri kasım ortasında 210'a çıkarak çok sağlıksız seviyeye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da PM10 değeri kasım ortasında 210'a çıkarak çok sağlıksız seviyeye ulaştı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da çanak şeklindeki topoğrafya ve kalitesiz yakıt kullanımı, kış başlamadan hava kirliliğini 'çok sağlıksız' seviyeye çıkardı. Kasım ortasında PM10 değeri 210'a ulaşırken, çevre bilimci Doç. Dr. Aysun Altıkat havanın bu kadar kirli olmaması gerektiğini söyledi.

Iğdır'da dağlarla çevrili coğrafi yapının hava sirkülasyonunu kısıtlaması ve ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtın etkisiyle hava kirliliği, henüz kış mevsimi başlamadan "çok sağlıksız" seviyeye ulaştı.

Kenti çevreleyen Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nın oluşturduğu çanak şeklindeki coğrafi yapı, kentte hava sirkülasyonunu kısıtlayarak kirleticilerin atmosferde birikmesine ve hava kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.

Isınmada kullanılan kalitesiz fosil yakıtların da etkisiyle hava kirliliğinin arttığı kentte, henüz dondurucu soğukların yaşanmadığı kasım ayında PM10 değerinin Gerçek Zamanlı Hava Kalite Endeksi verilerine göre 210 seviyesine ulaşması, kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nde 200-300 arasındaki değerler "çok sağlıksız", 300'ün üzerindeki değerler ise "tehlikeli" olarak sınıflandırılırken, Iğdır'da ölçülen değerler, kentin hava kalitesinin kış mevsimi başlamadan ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

"Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehir"

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çevre bilimleri alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysun Altıkat, AA muhabirine, Iğdır'ın Türkiye'de hatta Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehir olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin nedenlerine değinen Altıkat, "Hava kirliliği, şehrin topoğrafik yapısıyla alakalı. Temel olarak topoğrafyasıyla ve coğrafyasıyla alakalı. Iğdır çanakta, etrafı çok yüksek, kalkan şeklinde dağlarla çevrili ve Iğdır'ın hava sirkülasyonu yok denecek kadar az." dedi.

Yükselen havanın şehirde tersine dönüp kentin üzerini kapladığını anlatan Altıkat, şöyle konuştu:

"Normalde hava kirleticiler bacalardan çıktığında her 100 metrede bir, 1 derece sıcaklık azalmasıyla beraber baca gazı yukarı doğru hareket eder. Rüzgarın yardımıyla beraber hava kirleticiler atmosferde homojen bir şekilde dağılır. Iğdır'da böyle olmuyor. Yükselen hava ne yazık ki tersine dönüyor, şehrin üzerini kapatıyor ve bir battaniye gibi kirli hava hapsoluyor. Sıcaklık terslemesi ya da inversiyon dediğimiz olay neticesinde kirletici miktarı sürekli artıyor."

Iğdır'daki kirleticilerin genellikle kötü yakıttan kaynaklandığını dile getiren Altıkat, "Iğdır için en çok bahsedebileceğimiz kirleticiler, 10 mikrometrelik partikül maddeler ve 2,5 mikrometrelik partikül maddeler. Kötü yakıt kullanılıyor. Iğdır'ın topoğrafyası hava kirleticilerin dağılmasına müsait değil. Ne yazık ki şehrin üzerinde kalmasına sebep oluyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, işte partikül madde kirliliği çok yüksek oranlara çıkıyor. Şu an kasımın ortasındayız, havanın bu kadar kirli olmaması gerekiyor ama şimdiden çok ciddi kirlilik gözleyebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusuna verdiği cevapla alay etti
Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı

Çaresizliğin fotoğrafı!
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Dün gece maç için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü