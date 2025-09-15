Iğdır'da Öğretmen ve Öğrenciler Doğa Temizliği Yaptı

Iğdır'da öğretmen ve öğrenciler, Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Iğdır İl Temsilciliği ile Iğdır Doğa Sporları Kulübü, Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'na gelen ziyaretçilerin, sulak alana ve çevresine attığı çöplerin toplanması için proje hazırladı.

Hayata geçirilen proje kapsamında dağcılar, Bulakbaşı İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle önce Bulakbaşı köyünün sokaklarını, sonra da Karasu Sulak Alanı'nın bir bölümünü temizledi.

Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran doğaseverler, Ağrı Dağı coğrafyasının zenginliğine ve doğanın önemine dikkati çekti.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Iğdır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oğuz Aygan, AA muhabirine, çevre temizliği hakkında sosyal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerle birlikte hem temizlik hem de doğa yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Aygan, "Bugün güzel bir doğa yürüyüşü yaptık, öğrencilerimizle beraber doğa temizliği yaptık, çöpleri topladık, muhteşem bir gün geçirdik ve çocuklara hediyelerini sunduk. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.