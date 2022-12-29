Iğdır'da lastiği patlayan zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, lastiği patlayan zırhlı aracın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 12 asker, hafif yaralandı.
Bu sabah saat 09.30 sıralarında Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.
12 ASKER YARALI
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel